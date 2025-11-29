Airbus llamó a revisión urgente a más de 6.000 aviones: las aerolíneas afectadas

El gigante aeronáutico Airbus anunció en las últimas horas una urgente actualización de software para 6.000 aviones del modelo A320. Lo hizo después de un incidente grave que expuso una vulnerabilidad vinculada con la radiación solar.

La decisión se tomó luego de que una nave perteneciente a la aerolínea comercial JetBlue sufriera un descenso inesperado de altitud, no atribuible a los pilotos, durante un vuelo entre Cancún (México) y Nueva Jersey (Estados Unidos) el 30 de octubre pasado. Este incidente provocó lesiones a varios pasajeros y el avión debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa.

Según un comunicado fabricante, el problema se relaciona con el sistema de control de vuelo, conocido como ELAC (Elevator & Aileron Computer). En condiciones excepcionales, según se detectó ahora, la radiación solar puede afectar datos críticos para su funcionamiento, comprometiendo la seguridad del aparato.

Al recibir una descarga de radiación cósmica en altura, el chip de memoria interpreta erróneamente la posición del avión y puede ordenar una "picada brusca" (nose down) para corregir una actitud de vuelo que en realidad es normal.

La orden de Airbus y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) es taxativa: los operadores deben actualizar el software de las computadoras de control de vuelo de inmediato o dejar los aviones en tierra antes del domingo 30 de noviembre.

El "arreglo" no requiere cambiar piezas mecánicas, sino conectar una terminal de mantenimiento (laptop robusta) al avión y cargar una actualización de software o, en algunos casos, revertir a una versión anterior más estable. El proceso dura entre 30 minutos y dos horas por avión.

El problema no es el tiempo de carga, sino la cantidad de técnicos certificados y equipos disponibles para actualizar 6.000 aviones en todo el planeta.

América Latina es una de las regiones con mayor densidad de flota Airbus A320 del mundo. La directiva cayó como una bomba logística en plena temporada de fin de año.

Las líneas afectadas

Una de las compañías que se verá más complicada es American Airlines, el mayor operador de este modelo en el mundo: tendrá que reparar 340 aviones A320 de su flota de 480. Asimismo, la compañía colombiana Avianca informó que la situación afecta a más del 70 % de su flota, lo que provocará importantes interrupciones operativas en los próximos 10 días. La aerolínea cerró la venta de pasajes para viajes programados hasta el 8 de diciembre.

Por su parte, Air France canceló 35 vuelos el viernes tras el comunicado de Airbus, mientras que Lufthansa podría experimentar retrasos durante el fin de semana debido a que las correcciones tomarán varias horas por avión.

En cambio, Aerolíneas Argentinas no se ha visto perjudicada, porque su flota de corto y medio alcance es exclusivamente Boeing 737 (NG y MAX) y Embraer 190, aviones que utilizan una arquitectura de computadoras diferente y no están afectados por esta directiva de Airbus.