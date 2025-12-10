¡Movete con la guaracha! Fechón de Brewhouse con Jorge Daniel Vélez

La fiesta será este viernes en Ciudad Cultural Brewhouse

Jorge Daniel Veliz, uno de los máximos exponentes de la guaracha en Argentina desembarcará este viernes 12 en Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830) con todo su ritmo en una noche imperdible que tendrá invitados de lujo.

La velada promete una experiencia a pura guaracha junto a Marea Guarachera y el fenómeno Tornado, en un show extendido pensado para bailar y disfrutar durante toda la noche.

Heredero de una tradición musical, Jorge Daniel Veliz es hijo de Jorge Veliz, referente histórico de la guaracha argentina. Con un estilo que fusiona raíz, energía y frescura, el artista continúa expandiendo el legado familiar y conquistando escenarios en todo el país.

Como cada fin de semana, en la ciudad cultural se podrá disfrutar de barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas están a la venta por sistema Cultuticket.