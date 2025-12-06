Joaquín del Mundo cierra el año con un show en Mar del Plata

Joaquín del Mundo regresa a Mar del Plata para su última fecha del año, luego de una gira de 9 shows por España y presentaciones en Bahía Blanca, Río Colorado, La Plata y Buenos Aires. El músico, compositor y actor llegará a Casa Rock el próximo sábado 20 de diciembre con banda completa y un repertorio que celebra su espíritu festivo, libre y jeitero. Las entradas están a la venta a través de articket.

El concierto se da en el marco del lanzamiento de su nueva Live Session “en VIVO en el Tahl”, una entrega audiovisual de cinco canciones que incluye tres reversiones junto a invitados de lujo —Adrián Berra, Natalie Pérez, SOK y VictoriaVe— y dos nuevas composiciones: “Los Acordes” y “Lo que vos querés”. Un material poderoso que condensa color, baile y una sensibilidad contemporánea.

El show propondrá un viaje que une grandes canciones de Jeites con el nuevo universo solista del artista, atravesado por frescura, poesía y un sonido orgánico lleno de matices.

La banda que lo acompaña está integrada por Lucho Spampinato, Franco y Juampi Guzmán, Fidel Uikala y Estanis Cettour, desplegando un set con tres voces, batería, bajo, teclados, flauta, ronroco, guitarras acústicas y eléctricas.

Tras liderar Jeites durante 13 años y convertirse en un referente de la canción festiva y poética, inicia su camino solista en 2021 con Al Dorso del Tiempo. Desde entonces, lanzó singles, colaboraciones con artistas como Mocchi y desarrolló shows en diversos formatos: solista acústico, dúo junto a Victoria Varela, banda completa y presentaciones especiales con cuarteto de cuerdas.

En 2025 fue nominado al Premio Estrella de Mar como “Mejor espectáculo de música marplatense”.

A lo largo de su trayectoria compartió escenario con artistas como La Vela Puerca, NTVG, Manu Chao, Jarabe de Palo, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa, entre otros. Su propuesta combina canción de autor, folk latinoamericano, poesía popular y una energía que invita a bailar y a viajar con cada melodía.