Condenaron a 8 años de prisión al jubilado que mató a su vecino porque ponía música a todo volumen

Hace casi un año se hizo viral en las redes sociales el video de una pelea entre vecinos de La Matanza que terminó de la peor manera. El policía retirado Rafael Moreno, de 75 años, había iniciado una discusión en términos muy violentos con el dueño de la casa aledaña Sergio David Díaz, de 40, por el volumen de la música. El altercado escaló y escaló, y el jubilado terminó disparándole al vecino y provocando así su muerte.

Ahora el asesino fue condenado por un jurado popular a la pena de ocho años y seis meses de prisión como responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de armas. El fiscal Sergio Antín había solicitado previamente que el jubilado sea sentenciado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Matanza dictaminó la inhabilitación al ex policía por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego. Además, desestimaron el pedido de sus abogados de que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los hechos

Sergio Díaz estaba festejando la Navidad junto a sus amigos y familiares en la vereda de su casa, tomando algo y escuchando música. En medio de la celebración, su vecino Rafael Moreno se acercó para pedirles que bajen la música, pero recibió una respuesta negativa por solicitarlo de manera muy violenta.

No conforme con ello, el jubilado sacó su arma y la exhibió para amedrentar a la víctima, a quien se lo escucha decir: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensás que sos?”. Segundos después, Moreno gatilló y mató a su vecino de un disparo en el abdomen.