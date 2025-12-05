Gauchito Club y Los Charros en una noche de locos: entrada gratis para la Comunidad de Brewhouse

Ciudad Cultural Brewhouse tiene una sorpresa para los integrantes de la comunidad de Instagram

El fin de semana largo empieza a puro ritmo en Brewhouse con un fechón. Este viernes se presentará Gauchito Club a las 20 con Lucho Sapampinato como artista invitado y, luego a partir de la medianoche, un cierre increíble con Los Charros y un super beneficio si sos parte de la Comunidad BrewHouse de Instagram: Podrán acceder de forma gratuita al recital de la banda de cumbia romántica.

Gauchito Club fusiona el Indie Tropical con letras cotidianas y melodías pegadizas, rock, pop y ritmos bailables. Su primer trabajo se llamó “Guandanara” y, el arte de tapa aparecía la foto de una verdulería.

Integrado por Gabriel Nazar (voz y guitarra de nylon), Sasha Nazar (voz y bajo), Julián Bermejo (guitarra eléctrica y coros), Nahuel Quimey Chandia (percusión) y Ale Rezk (saxo). tienen hits como "Encendedor" y "Movimiento Astral". Son conocidos por su energía en vivo y se presentan en grandes festivales y recintos.

Los Charros, en tanto se formó en 1993 en Campo Largo, Provincia del Chaco. Su repertorio consiste en reversiones en ritmo de cumbia de canciones populares, generalmente de artistas mexicanos como Marco Antonio Solís, Bronco, Juan Gabriel, Selena, también de artistas como Manolo Galván y Rubén Blades entre otros.

Fue liderado por el vocalista Daniel Cardozo entre 1993 y 2006. Al día de la fecha Los Charros son: Mauro Agüero en la voz, David Fancucheu en tumbadoras, Facundo Medina en timbales, Eduardo Fares en teclado, Leonel Ferreyra en bajo y Nicolás Sequeira en guitarra.

Las entradas se encuentran en venta en Cultutickets. Si sos parte de la Comunidad BrewHouse de Instagram, la entrada para el show de Los Charros es libre y gratuita.