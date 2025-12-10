Contra quién juega Aldosivi: así quedaron conformadas las zonas del Apertura y Clausura 2026

Se realizó el sorteo de los grupos para la próxima temporada, con cambios respecto a este año futbolístico.

En el predio de la AFA en Ezeiza se llevó a cabo el sorteo para los grupos de cara al Torneo Apertura y Clausura 2026, con el objetivo de modificar las zonas de esta temporada y que así otros equipos puedan enfrentarse entre sí por lo menos dos veces por año. De esta manera, Aldosivi volverá a enfrentarse a River después de cuatro años.

Otro de los datos llamativos del "Tiburón" es que volverá a verse las caras con Racing y Rosario Central, equipos con los que tampoco se enfrentó en 2025. Y emtre los dos ascendidos tendrá que viajar a Rio Cuarto para enfrentar a Estudiantes.

En cuanto al formato de juego, será exactamente igual al de este año. Torneo Apertura en la primera mitad, mientras que el Torneo Clausura será en la segunda. Cada zona tendrá 15 equipos, que se enfrentarán entre sí, y además tendrán dos interzonales: uno contra el clásico rival, mientras que el segundo será sorteado.

Así quedaron los grupos del Torneo Apertura 2026

Grupo A: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Grupo B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Además de estas zonas, también cada equipo jugará con otro de la zona contraria en un emparejamiento /clásico. Al equipo de Guillermo Farré le tocó Defensa y Justicia.

Mientras que el interzonal que el tocó al conjunto marplatense será Unión con el que jugará tanto en el Apertura como en el Clausura.

Por otro lado, las fechas de inicio y cierre están cerca de confirmarse. El Apertura iniciará el fin de semana del 24 de enero para finalizar a mediados de mayo, un mes antes del inicio del Mundial 2026. Por su parte, el Clausura arrancará luego de la Copa del Mundo y terminará en diciembre.