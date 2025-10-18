Belgrano dio la sorpresa de la fecha y le ganó a Boca en La Bombonera

El equipo del Ruso Zielinski le ganó al "Xeneize" 2-1 en condición de visitante y escaló al cuarto lugar en el grupo A.

Belgrano sorprendió a Boca Juniors en el primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y le ganó 2-1, en condición de visitante, en el marco de la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles llegaron todos en la segunda parte despúes de un primer tiempo entretenido. Lucas Passerini abrió el marcador desde el punto penal a los 56. El árbitro del encuentro otorgo la infrancción de Di Lollo a instancias del VAR y el 9 de la visita marcó el primer tanto del encuentro.

Seis minutos más tarde, Zelarrayán pateó un tiro libre fuerte al área la pelota rebotó en Barinaga y luego en Leandro Paredes y terminó venciendo a Marchesin para que Belgrano se ponga 2-0 arriba.

A los 20 de la segunda parte, Miguel Merentiel le puso una gran pelota al espacio a Exequiel Zeballos, el "Chango" controló con derecha y remató con un zurdazo al segundo palo para descontar y poner el 2-1.

Sobre el final el "Xeneize" insistió para conseguir la igualdad, tuvo algunas situaciones que se fueron por encima del travesaño, otras en las que Cardozo terminó luciendose para evitar el 2-2 y la última fue un cabezazo de Gímenez que impactó en el travesaño y nadie pudo aprovechar el rebote.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda cayó al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdoba. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.