Atención Aldosivi: así quedó la tabla anual y la de promedios tras el fin de semana

El fin de semana para el "Tiburón" no terminó de la mejor manera ya que volvió a quedar en el último puesto de ambas tablas.

Finalizó el fin de semana de acción en la fecha 13 del Torneo Clausura y ya disputaron los respectivos partidos de los equipos que pelean por no descender. Si bien Aldosivi no consiguió sumar en su visita a Racing el viernes, el resto de equipos tampoco le sacó diferencia al conjunto marplatense; salvo San Martín de San Juan que le ganó a Independiente como local y lo dejó nuevamente al equipo marplatense en el último lugar de ambas tablas.

El mismo viernes que jugó el equipo de Farré, Godoy Cruz cayó 2-0 con Lanús en el Sur de Buenos Aires y con este resultado el equipo marplatense mantiene la diferencia con el "Tomba".

Durante el sábado se dio la mala noticia del fin de semana, ya que Banfield se hizo fuerte de visitante y le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza por lo que aumentó su diferencia con el equipo de Guillermo Farré a siete puntos.

Aunque no todas fueron malas noticias durante el sábado, ya que River le ganó en Córdoba a Talleres y la "T" también mantiene la diferencia de tres unidades con el elenco marplatense.

Durante este domingo: Estudiantes le ganó el clásico de La Plata 2-0 a Gimnasia en el Jorge Luis Hirschi. Y Vélez en condición de visitante le ganó 2-0 a Sarmiento en Junín.

Con estos resultados, las tablas de posiciones quedaron de esta manera:

Por lo pronto la acción del Torneo Clausura tendrá un fin de semana de párate debido a las elecciones del domingo 26 de octubre. De esta manera, Farré aprovechará al máximo para preparar el próximo encuentro ante Independiente Rivadavia en el José María Minella.