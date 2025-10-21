Atención Aldosivi: dos de sus rivales directos confirmaron la llegada de sus nuevos entrenadores

El "Tiburón" tendrá estas últimas tres fechas para evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino y dos de sus rivales directos confirmaron la llegada de sus nuevos entrenadores.

El fútbol argentino sigue dando que hablar con los constantes movimientos en los bancos de suplentes. Aldosivi debe estar pendiente a todas estas modificaciones ya que en las últimas horas, dos equipos con los que compite por no descender anunciaron sus nuevos entrenadores: Newell’s oficializó el regreso de Lucas Bernardi como entrenador del plantel profesional, mientras que Godoy Cruz presentó a Omar Asad como su nuevo DT.

En el caso de la "Lepra", la dirigencia decidió apostar por un hombre de la casa. Bernardi, quien se desempeñaba como técnico de la división Reserva, fue designado para dirigir los próximos tres compromisos del equipo: ante Unión, Huracán y Racing. El exmediocampista rosarino tomará el lugar que dejó vacante Cristian Fabbiani, cuya salida se definió tras la última derrota del conjunto rojinegro en el Coloso Marcelo Bielsa.

Bernardi ya cuenta con experiencia previa al mando de Newell’s, donde tuvo dos etapas como técnico. Su regreso genera expectativa en los hinchas por su conocimiento del club y por el deseo de enderezar el rumbo futbolístico de un equipo que perdió regularidad en las últimas fechas. Su cuerpo técnico estará conformado por colaboradores que venían trabajando con él en la Reserva.

Por su parte, Godoy Cruz también movió rápido y oficializó la llegada de Omar Asad como nuevo entrenador. El “Turco”, de recordado paso por el "Tomba" durante la temporada 2010, ya dirigió su primer entrenamiento en el predio de Coquimbito y debutará frente a San Martín de San Juan en el clásico cuyano.

Asad reemplaza en el cargo a Daniel Ribonetto, quien dejó su puesto luego de una serie de malos resultados que complicaron la situación del equipo en la tabla. La llegada del exdelantero de Vélez busca reimpulsar a un plantel que no logra encontrar regularidad en el campeonato.

Con estos cambios, ambos equipos buscarán enderezar su complicado presente y esta sin dudas es una noticia que puede afectar el futuro del "Tiburón". Aunque de todos modos el equipo de Guillermo Farré deberá enfocarse en sus tres partidos ya que si consigue tres victorias tendría casi asegurada la permanencia.