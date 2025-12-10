Les robaron la moto en menos de 10 segundos y los arruinaron: "Están preparados para eso"

Uno de los ladrones toma la piedra para romper el candado.

"En noviembre se cumplió un año de cuando, con mucho esfuerzo, llegamos a comprarla", le contó a 0223 Ayelén. Junto a su pareja llegaron a adquirir la Gilera Smash roja y negra que fue un logro, representando una herramienta clave para sus traslados y trabajos.

Sin embargo, en el video les quedó grabado cómo tres violentos delincuentes terminaron con el sueño. "Fuimos a ver una amiga y nos dolió muchísimo. Esta gente está preparada para eso", refirió la damnificada. El hecho ocurrió en pleno centro: Santiago del Estero y 25 de mayo.

Los tres malvivientes, pese a la alarma, forzaron el candado. Como los primeros dos no cumplieron rápidamente con el objetivo, el tercero tomó un proyectil que estaba sobre la baldosa y sacudió un piedrazo contra el volante. Finalmente, se la llevaron.

El mensaje de los familiares en redes sociales.

"Es un bajón que nos pase a fin de año porque te agarra mal. No la recuperamos, pero agradecemos que a pesar de todo no perdimos la vida", concluyó Ayelén, quien junto a su pareja pasan por un momento de tristeza después de tanto esfuerzo.