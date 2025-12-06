Vecinos de Chapadmalal realizarán una marcha en ruta 11 contra la inseguridad

Vecinos de Chapadmalal, Playa Los Lobos y otros sectores de la zona sur realizarán este sábado por la tarde una manifestación frente a la Delegación de Estafeta (Playa Chapadmalal), sobre la Ruta 11, para visibilizar distintos reclamos vinculados a la seguridad, los servicios públicos y el funcionamiento del sistema de salud.

Según explicaron los organizadores, en los últimos meses se acumularon denuncias por hechos de inseguridad, dificultades en la provisión de servicios esenciales y demandas relacionadas con la atención sanitaria. Ante este escenario, resolvieron llevar adelante una concentración para expresar sus inquietudes ante las autoridades municipales y provinciales.

Distintas entraderas y robos violentos ocurridos en la zona llevaron a los vecinos a unirse para movilizar el reclamo a las autoridades locales. En ese marco, insistieron en el pedido de seguridad y cuestiones básicas como luminarias, que también ayudan en ese sentido.

La marcha está prevista para las 17.30 del sábado 6 de diciembre y, de acuerdo a lo que señalaron los habitantes del lugar, el objetivo es “poner en agenda” las problemáticas que afectan a los barrios del sur y solicitar respuestas concretas.

Desde la organización señalaron que durante la actividad se exhibirán carteles y consignas con los reclamos más habituales, aunque remarcaron que el encuentro tendrá carácter pacífico y está orientado a generar visibilidad a nivel institucional.