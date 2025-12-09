Cercos eléctricos, la nueva tendencia para combatir los robos en Mar del Plata: valor, letalidad y eficacia

Frente a la proliferación de vecinos que eligen instalar cercos eléctricos en sus viviendas para combatir la ola creciente de inseguridad en Mar del Plata, 0223 se comunicó con una de las empresas que los comercializa, que detalló las medidas necesarias de la medianera para su colocación, cuánto cuestan y si son mortales, tanto para personas como animales.

De acuerdo a uno de los representantes de Cercos ElectroMDQ, Matías Orzatti, este sistema "ya es una realidad" y "la demanda creció en los últimos años y es cada vez es mayor", en principio porque "la gente lo empezó a conocer más y se va a inclinando a proteger su hogar".

A su vez, explicó que uno de los motivos que llevó a que la sociedad se incline por este método es que se trata de "un sistema sólido para brindar seguridad perimetral, sea solamente con el cerco eléctrico o integrado a otros sistemas", y aclaró que "en el mejor de los casos lo colocan de manera preventiva y en otros después de un hecho de inseguridad".

Remarcan que la instalación de los cercos debe ser realizada por un profesional.

Aunque aseguró que si se busca una seguridad perimetral "es 100% recomendable siempre", remarcó que "los muros de la propiedad deben cumplir con la altura mínima de colocación del cerco, que es de 2 metros".

Más allá de la efectividad, en una gran mayoría la duda radica en su letalidad, es decir si pueden acabar con la vida de algún animal o persona. No obstante, desde el comercio de electricidad indicaron que "no son letales siempre y cuando se coloquen con profesionales y se sigan las normas de instalación".

"El poder de disuasión es visual, es algo que se ve que está colocado. En el caso de querer ingresar y tocar los alambres, genera un choque electrico de 18.000 voltios, que no es letal pero sí lo suficientemente fuerte para hacer desistir a cualquier intento", sostuvo en la misma línea.

Cuánto vale instalar un cerco: ¿inalcanzable o accesible?

Por el lado de cuánto cuesta la instalación, en el caso un frente de 10 metros lineales, Orzatti comentó que vale "entre 450.000 y 500.000 mil pesos" y que el trabajo "es rápido, generalmente entre uno o dos días".

Además, se puede vincular el sistema con una alarma sonora o una aplicación del celular.

En último lugar, afirmó que el sistema es compatible con otros sistemas de seguridad, como cámaras o cerraduras inteligentes, ya que "cuenta con un sistema de alarma por si se produce un corte en el alambre o existe un contacto sostenido, y da aviso mediante una aplicación del celular".