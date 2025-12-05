Rompió los vidrios de un local, quiso escapar en una moto robada y lo atraparon

Lo habían señalado como el autor de la rotura de una vidriera e intentó escapar en una moto Bajaj Rouser que había sido robada.

El acusado de romper los vidrios de un negocio barrial fue aprehendido el viernes a la madrugada tras dejar tirada una moto e intentar escapar a pie: el rodado tenía un pedido de secuestro activo.

Cerca de la una de la madrugada personal del Comando de Patrullas redujo al sujeto en inmediaciones de Tripulantes del Fournier y calle 236 tras correrlo unos doscientos metros.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría undécima, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por daño y encubrimiento y el traslado a Tribunales para prestar declaración.