La agenciera que vendió el Quini 6 récord: “No sé quién es el ganador”

El histórico pozo del Quini 6 que alcanzó la cifra récord de 8.800 millones de pesos (equivalente a 6 millones de dólares) tuvo un punto de partida en la ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe, donde una agencia vendió la boleta ganadora.

Lidia, la agenciera responsable de ese local, dialogó con Mediodía Noticias y compartió sus sensaciones al conocer la combinación ganadora. “No sabemos quién es el apostador todavía, pero inclusive quien ganó no tiene la obligación de venir a la agencia”, explicó, mostrando la incertidumbre que aún rodea al afortunado.

Ante la consulta sobre la ubicación del ganador, Lidia comentó que la persona no debería estar muy lejos, ya que en Reconquista existen 140 agencias y que algunos jugadores habituales tienen números fijos, aunque la combinación ganadora (05, 15, 25, 33, 40 y 45) no coincide con los patrones habituales. “Debe ser alguien de paso”, aventuró.

“Acá salió el Quini de 8.800 millones de pesos”, reza un cartel en la agencia.

La noticia generó un gran impacto en la agencia y en la comunidad local. Lidia recordó que la noche del sorteo estaban atentos a la transmisión y, al escuchar que la agencia ganadora era la de su barrio, se apresuraron a confirmar la información. En la puerta del local ya luce un cartel que indica: “Acá salió el Quini de 8.800 millones de pesos”.