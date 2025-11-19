Ganó el Quini 6, cada vez le quedan menos días para cobrar pero no aparece: ¿Cuánto dinero está perdiendo?

Un apostador ganó más de $20 millones en el Quini 6 y todavía no apareció a reclamar el premio. La agencia que vendió la boleta colgó un cartel en busca del ganador y la incertidumbre en el barrio se volvió total.

La situación despertó comparaciones con casos recientes en otras provincias, donde los apostadores llegaron a último momento para no perder sumas millonarias.

La ciudad cordobesa de Alta Gracia vive una historia cargada de intriga desde que se conoció el resultado del Quini 6. El pasado domingo 16 de noviembre, un solo apostador se llevó $20.147.344 en la modalidad “Siempre Sale”, pero nadie lo vio regresar al local para validar el ticket.

La jugada se realizó en la Agencia 2487, conocida en la zona como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre la avenida Yrigoyen. Apenas se confirmó la noticia, los dueños del local colocaron en la vidriera un mensaje directo: “Se busca ganador de $20.147.344”.

El barrio respondió con curiosidad inmediata. Vecinos y clientes habituales se acercaron para saber si existía alguna pista del dueño del boleto. La respuesta se repitió una y otra vez: nadie apareció, nadie llamó y nadie consultó por el premio. El silencio encendió la preocupación, porque el reglamento del juego es tajante: el apostador dispone de un plazo de 15 días para presentar el ticket físico y cobrar el pozo. Una vez vencido ese período, el monto queda sin efecto.