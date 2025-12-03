Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del miércoles 3 de diciembre

El sorteo número 3327 del Quini 6 de este miércoles 3 de diciembre puso en juego esta noche un pozo de más de 15.119 millones de pesos, con más de 1.400.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.400 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 06 - 21 - 22 - 34 - 37 - 42. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.808 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 02 - 03 - 12 - 19 - 27 - 38. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 3 de diciembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 8.400 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo siguió creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron: 03 - 15 - 21 - 22 - 30 - 32. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 284 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 07 - 27 - 31 - 36 - 42. Hubo 30 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 9 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 16.200 millones de pesos.