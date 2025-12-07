Un apostador acertó los 6 números del Quini 6 y se lleva el premio más grande del sorteo

El sorteo número 3328 del Quini 6 de este domingo 7 de diciembre puso en juego esta noche un pozo de más de 16.200 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.673 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 01 - 07 - 15 - 29 - 40 - 45. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 4.081 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 04 - 16 - 29 - 31 - 34 - 45. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 7 de diciembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 8.844 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo siguió creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron: 05- 15 - 25 - 33 - 40 - 45. En esta modalidad hubo un apostador de Reconquista, Santa Fe, con seis aciertos y se lleva un premio de $8.844.372.126,00.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 360 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 05- 14 - 17 - 29 - 33 - 43. Hubo 18 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 19 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.000 millones de pesos.