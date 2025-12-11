Verano en Mar del Plata: los 100 ganadores del sorteo que tendrán su carpa en Punta Mogotes

Por quinto año consecutivo, se llevó adelante este jueves el sorteo de 100 carpas gratis de Punta Mogotes para la próxima temporada de verano. Abierto a personas de todo el país, fueron más de 70 mil las personas que se inscribieron en tan solo tres semanas.

El sorteo que se transmitió en vivo por el Instagram de la Administración, @puntamogotesmdq, y ante la presencia de un escribano público, arrojó los nombres y apellidos de los 100 ganadores que próximamente serán publicados en el sitio web oficial (www.puntamogotes.gob.ar). Además, se sortearon 30 suplentes en caso de que algún ganador no pueda hacer uso del premio.

Los afortunados ganadores podrán disfrutar de un mes gratis en las clásicas unidades de Punta Mogotes según corresponda. En las próximas horas se los contactará para hacer entrega del voucher.

100 afortunados se ganaron un mes gratis de carpa en Punta Mogotes. Foto: 0223.

"En la página web van a estar los nombres de los 100 ganadores. Cada uno va a disfrutar de un mes gratis de carpa entre diciembre y enero, enero y febrero o febrero y marzo", explicó Fernando Maraude, administrador del complejo.

"Hubo un nuevo récord de inscriptos. Es un éxito porque cada año se fue incrementando ese número. La idea es continuar con este sorteo que nos permite promocionar y difundir Punta Mogotes. Invitamos a marplatenses y turistas para que se acerquen al complejo en esta temporada para disfrutar de nuestras playas", expresó.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas —entre ellas vóley, fútbol y pádel—, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano.