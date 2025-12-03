El mar de Mar del Plata se calienta y se acerca a su marca histórica más alta

La llegada de diciembre trajo un fenómeno poco común para Mar del Plata: el mar alcanzó los 17.4°C, una marca que supera los registros usuales para los primeros días del mes y que quedó muy cerca del récord de la última década.

En tan solo 24 horas la temperatura del agua aumentó un grado, una variación que los centros de monitoreo marino consideran llamativa y que podría anticipar un inicio de temporada con aguas más templadas de lo previsto.

Aunque los 17°C todavía se sienten frescos para la mayoría de los bañistas, la tendencia al alza despierta interés entre turistas y operadores turísticos, que ven en este comportamiento una señal favorable para las próximas semanas.

En la comparación histórica, la marca de este martes quedó muy cerca del registro más alto de la última década para esta misma fecha.

En 2022, la temperatura del mar alcanzó los 17.9°C, mientras que el mínimo para esta época se produjo en 2018, cuando descendió a 15.6°C.

La temperatura media del agua en diciembre en Mar del Plata suele ubicarse en 18°C, con variaciones que oscilan entre los 15.3°C y los 21.3°C. El comportamiento actual, aunque ligeramente por debajo del promedio mensual, sigue una curva ascendente que podría anticipar un adelanto de la tradicional temporada de “aguas cálidas”, que usualmente comienza en enero.

Expectativa para el verano

Proyecciones actualizadas indican que el mar podría alcanzar los 17.5°C en los próximos días, acercándose al promedio de diciembre, que ronda los 18°C, con posibles picos superiores a 21°C según datos históricos.

Si la tendencia continúa, el clásico período de “aguas cálidas” podría adelantarse antes de enero, ofreciendo condiciones especialmente favorables para el turismo.

Entre enero y marzo, la temperatura media del agua suele ubicarse alrededor de 19.8°C, con valores que rara vez bajan de los 20°C, considerados ideales para esta en el mar.