Empezó la temporada teatral de Mar del Plata: "Es la única ciudad donde salis de la playa y vas al teatro"

La temporada teatral en Mar del Plata comenzó a lo grande con el estreno de “Pretty Woman, el musical”, que inauguró la cartelera 2025 a sala llena, ovaciones de pie y una energía vibrante que contagió a todo el Teatro Mar del Plata.

Con una puesta deslumbrante, actuaciones magnéticas y una producción de primer nivel, la versión musical del icónico film de Hollywood brilló en su debut y se perfila como uno de los grandes éxitos del verano. El público no dejó de reír, emocionarse y aplaudir a lo largo de todo el espectáculo.

Luego de la función, en la que Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron ovacionados por el público, el empresario y productor teatral Carlos Rottemberg dio por iniciada una nueva temporada teatral en Mar del Plata, "Es la temporada número 74. Mar del Plata es la única ciudad con playa del mundo donde la gente, después de la playa, va al teatro”, aseguró.

“No existe en otro lado, lo decimos siempre y ese sigue siendo un valor agregado que tiene esta marca registrada que se llama Mar de Plata y que es, en el imaginario popular, la más atractiva ciudad turística Argentina y los residentes de aquí que la conservan todo el año y que la viven todo el año lo saben”, aseguró Rottemberg

Además, el empresario recordó que el Teatro Mar del Plata, cumplirá este verano 21 años desde su inauguración. “Tanto años estacionamos el auto en esto que era una cochera. Tenía un cartel que decía ‘en venta’ y nosotros pensábamos ‘qué raro que no haya en esta ciudad un teatro que lleve el nombre de la ciudad, Teatro Mar del Plata, ¿no?”, recordó.

"Pretty Woman, el Musical" es una superproducción que está a cargo de Pardo Producciones, con la coproducción de Dulce Granados y dirección del prestigioso Ricky Pashkus. El equipo artístico fue seleccionado entre más de 2.300 postulantes de todo el país, garantizando un nivel de excelencia en cada número musical.