Carpas gratis en Punta Mogotes: última semana para anotarse al sorteo

La administración de Punta Mogotes informó que la inscripción para el tradicional sorteo de 100 carpas gratuitas avanza con un movimiento “increíble”, luego de dos semanas de abierta la convocatoria. Hasta el momento, más de 60 mil personas ya completaron el formulario, marcando un nuevo récord de participación.

Por quinto año consecutivo, la iniciativa busca acercar a marplatenses y turistas la posibilidad de acceder gratuitamente a un espacio equipado frente al mar. El sorteo está abierto a personas de todo el país y la participación es totalmente gratuita.

Quienes aún no se hayan anotado tienen una semana más para inscribirse: el formulario continuará disponible en el sitio oficial (www.puntamogotes.gob.ar) hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre.

El sorteo se realizará este jueves 11 a las 11:00. Foto: 0223.

El sorteo se realizará ese mismo día a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público, y será transmitido en vivo por Instagram desde la cuenta oficial @puntamogotesmdq.

El administrador Fernando Mauraude destacó que “la respuesta de la gente supera cada año nuestras expectativas". "Este es el quinto sorteo consecutivo y vemos una participación masiva, tanto de vecinos de Mar del Plata como de otras ciudades del país”, afirmó.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas —entre ellas vóley, fútbol y pádel—, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano.