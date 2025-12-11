Sorteo de Punta Mogotes: uno por uno, los nombres de los 100 ganadores que tendrán su carpa gratis
Más de 70 mil personas participaron del tradicional sorteo de Punta Mogotes, que este año volvió a batir récords. Nombre y apellido de los afortunados que accederán a un mes gratis de carpa en plena temporada de verano.
Por quinto año consecutivo, Punta Mogotes realizó este jueves el tradicional sorteo de 100 carpas gratuitas para la próxima temporada de verano, un beneficio que cada año convoca a miles de marplatenses y turistas. En esta edición, el entusiasmo superó todas las expectativas: casi 70 mil personas se anotaron en apenas tres semanas, marcando un nuevo récord histórico.
Tal como se informó, el sorteo fue transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo (@puntamogotesmdq) y supervisado por un escribano público, quien certificó la transparencia del proceso. Del total, 82 son de Mar del Plata y 18 del resto del país. Además de los 100 ganadores principales, se sortearon 30 suplentes para cubrir eventuales bajas.
Quiénes ganaron
Los 100 ganadores disfrutarán un mes gratis de carpa en las clásicas unidades del complejo, distribuido entre los períodos diciembre–enero, enero–febrero o febrero–marzo.
- SUAREZ JUAN CARLOS
- MOSCA JUAN ALBERTO
- IBARRA EMMA
- BERNIGAUD MARIA ROSA IRENE
- LOPEZ MAITE VALERIA
- ARIAS ANA
- CHAVEZ ANTONELA JIMENA
- PIZARRO YESICA NATALIA
- LENCINA LUCIANA DALILA
- FLOR PABLO DANIEL
- GIMENEZ ANAHI FERNANDA
- FERNANDEZ GABRIELA
- MIRIAM BERROA
- GARCIA ANDREA SILVIA
- DE OLIVERA NANCY EDITH
- SABALO KAREN GISEL
- VILUGRON KATHERINA NARA
- MALDONADO MALENA VALENTINA
- BERGERA CARLOS MARTIN
- GAMBOA JESSICA MABEL
- BAREZ SONIA
- MEDINA FELIPE IVÁN
- VARGAS MARÍA MARTA
- BREDEN LORENA
- CÁCERES FERNANDO FERNANDO
- DI BIASE MILAGROS
- GUEVARA CINTIA
- PAGLIARO DELFINA
- CAYROL CONSTANZA
- RODRIGUEZ JONATHAN
- COSENTINO FACUNDO
- SAIZ MATEO JULIÁN
- VARAS ADELA
- ROSSELL SHEEHY CATHERINE MARIE
- EDUARDO ERIAKIAN
- LOZANO MARTA ALEJANDRA
- GIACOMINO GERARDO
- MAGAQUIAN NUR FACUNDO
- PLAZA PALACIO ANABELLA
- RAMIREZ AGUIRRE YESSICA
- VALENTINA CASANOVAS
- CASTRO VERÓNICA CELINA
- CECCHETTO MICAELA
- GONZALEZ CESAR FABIAN
- LENTINO LUNA FEDERICA
- PORRAS MARÍA LOURDES
- BELLA LEONARDO MARTÍN
- URRIZOLA KARINA VIVIANA
- TECHEYRA LEANDRO DANIEL
- CORREA LUANA LUZ
- PEREIRO JUAN ALBERTO
- GÓMEZ YÉSICA
- VILAS JORGELINA
- VICTOREL JULIANA
- LOTIERZO MARÍA ANGELES
- ALFIERO CINTIA
- LUVONI GUILLERMO JAVIER
- SOSA FEDERICO
- CASULA JUAN VICENTE
- FLORES CECILIA RITA
- RESSI MARIA LILIANA
- LEDESMA ROSA
- FIORINI ANA PAULA
- BIERNVERT LORENA BEATRIZ
- ALMADA RUBÉN
- SOTO VERÓNICA
- LIZARRAGA CANDELA
- DORNELLI GABRIEL ALEJANDRO
- CIANI MARIANGELES
- CORONEL JUAN RAMÓN
- CABRERA MARIA CONCEPCION
- IGLESIAS JEANETTE NADINE
- TERACCIO OMAR
- ALVARADO GABRIEL
- GIAMBUZZI FABIANA SANDRA
- ACUÑA MONICA
- LOBAIS MARIA LUCRECIA
- PÉREZ ANA VIRGINIA
- CAGLIANO GASTÓN
- MARTINEZ PAOLA
- ADDESI DANIEL FERNANDO
- RENNA GALANO NICOLE
- VILASEK VALERIA
- SEIP ROMINA LUCIANA ROMINA
- ORELLANO NÉSTOR FABIÁN
- MAYORGA SAMIRA
- GAMBINI NORALI
- SERRANO JULIAN AGUSTIN
- MÁRQUEZ ANGELICA ESTER
- OLIVARES MARÍA ELISA
- GRECO CLARA GRACIELA
- GIGENA FACUNDO OSCAR AGUSTIN
- CALDERÓN VALERIA ANAHI
- MIRANDA MARCOS NICOLAS
- LAZO NOELIA
- SALEM AIDA SANDRA
- ESCOBAR WALTER RAMON
- VALDEZ ROCIO
- DIEGO PATRICIO TULIAN
- ALBORNOZ CAROLINA
El administrador del complejo, Fernando Maraude, destacó la magnitud de esta edición: “Hubo un nuevo récord de inscriptos. Cada año crece el interés y la idea es continuar con este sorteo que nos permite promocionar Punta Mogotes. Invitamos a marplatenses y turistas a acercarse esta temporada para disfrutar de nuestras playas”.
Durante las próximas horas, el equipo de administración se comunicará de manera directa con cada ganador para coordinar la entrega del voucher.
