Mayumana llega a Mar del Plata con todo su ritmo, luz y energía

El grupo regresa a Mar del Plata con una propuesta imperdible

Mar del Plata sigue sumando espectáculos a la temporada 2026. Después de un gran éxito de funciones en Buenos Aires, Mayumana desembarca en Mar del Plata para presentar Currents, una experiencia escénica que fusiona ritmo, movimiento y tecnología en un show único para toda la familia.

Reconocida por su energía, creatividad y precisión, Mayumana regresa a la Argentina con este espectáculo que ya fue disfrutado por miles de espectadores en todo el mundo.

Durante 75 minutos, el público será parte de una experiencia multisensorial que combina música en vivo, percusión, danza, humor y acrobacia, en un formato sin palabras, donde el ritmo se convierte en el lenguaje universal.

Con una puesta en escena impactante y una estética que va del high-tech al street dance, Currents logra que el público “vea la música” y “escuche el movimiento”. Cada función es distinta, dinámica y participativa, invitando a los espectadores a vivir el show con todos los sentidos.

Desde su creación en 1996, Mayumana se ha consolidado como una de las compañías de performance más reconocidas del mundo. En sus casi treinta años de vida, el grupo realizó exhibiciones en más de 40 países ante unos 15 millones de espectadores.

Ya desde sus inicios, cuando solo 4 artistas integraban la compañía, y hoy con casi 800 artistas, giraron de forma permanente por el mundo con distintos espectáculos que se renuevan con aportes cada vez más deslumbrantes.

La compañía viene de hacer una exitosa gira 2025 por el país que incluyó funciones en cuatro provincias reafirmando el vínculo especial entre el grupo y el público argentino.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Tuentrada y en la boletería del Teatro (San Luis 1750)



