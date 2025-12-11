El peor final: hallaron el cuerpo de Gonzalo Ferloni en Necochea

Uno de los márgenes del río Quequén en donde fue hallado el cuerpo de Gonzalo Ferloni. (Foto elecos.com.ar)

El fiscal José Luis Cipolletti, a cargo de la causa por la desaparición del adolescente Gonzalo Ferloni en Necochea, confirmó el hallazgo sin vida del cuerpo del joven que había ingresado a nadar al río Quequén el domingo pasado. La novedad se conoció este jueves en la mañana tras cuatro días de intensa búsqueda.

Según lo detallado por las autoridades responsables de los rastrillajes, el cadáver de Gonzalo apareció en cercanías de las instalaciones del club Del Valle, una zona aledaña al lugar a donde el joven pretendía llegar tras ingresar al agua para cruzar el río desde la orilla de la localidad de Quequén.

Toma área de los rastrillajes. (Foto elecos.com.ar)

Desde el 7 de diciembre pasado a la tarde se vivieron días de angustia en la comunidad de Necochea y Quequén, luego de que Gonzalo, que tenía 18 años, decidiera cruzar a nado el río para llegar al sector lindero a la terminal de ómnibus necochense.

El objetivo del adolescente de nadar desde la costa de Quequén a la orilla de Necochea no prosperó y, tras no completar el cruce, fue perdido de vista.

Rápidamente se activó el protocolo de búsqueda luego de que sus amigos y familiares reportaran el hecho a la policía.

Desde el mismo domingo personal de Prefectura Naval Argentina, recursos del área de Defensa Civil y hasta familias de la ciudad comenzaron con los rastrillajes que se extendieron por varios días, incluso hasta caída la noche.

El club Del Valle cerca de donde fue hallado el cuerpo de Gonzalo, tiene sus instalaciones sobre el río Quequén con acceso desde la lindera ruta 86. Ese espacio deportivo está ubicado cerca del club Necopesca, el sector por el cual el joven pretendía nadar.