La Sole respondió a las gravísimas acusaciones de Vanesa Carbone

A casi dos meses de la final de la última temporada de La Voz Argentina, surgió una nueva controversia que involucró, sorpresivamente a Soledad Pastorutti. La situación comenzó cuando la ex chica Playboy Vanesa Carbone, esposa del exfutbolista y participante Lucho González, realizó una acusación en sus redes sociales, sugiriendo que la cantante había intentado acercarse a su esposo durante las grabaciones del programa. La polémica obligó a Pastorutti a dar su versión y defenderse ante la ola de rumores.

La declaración de Soledad llegó en una entrevista para Puro Show. Con serenidad, la artista afirmó que no tenía nada que ocultar. "No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy", expresó. Además, relató cómo se enteró de la acusación: "Yo estaba con mi marido mirando la televisión y vi un titular después de haber hecho lo de Mario Pergolini. Dijimos: ‘Bueno, no pasa nada’".

"No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso", afirmó la artista que enfatizó su deseo de que la controversia no la distrajera de su carrera musical.

Al ser preguntada si había intercambiado mensajes con Carbone tras el posteo, Pastorutti respondió: "No hablé con ella, no tengo relación". La exvedette había realizado acusaciones en sus historias de Instagram, evitando mencionar nombres, pero su mensaje fue claro. Durante una serie de publicaciones, Carbone afirmó: "Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo".

Carbone endureció su tono al referirse a la actitud de la cantante hacia González, señalando que no se trataban de devoluciones artísticas, sino de comentarios personales inapropiados. La exvedette incluso mencionó que las actitudes de Pastorutti se dieron delante de su hija de siete años, lo que consideró inaceptable. "Con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero", sentenció Carbone.

La controversia escaló cuando Carbone afirmó que su hija había padecido situaciones desagradables a causa de Pastorutti. "Preferí cuidar a mi hija, a mi esposo, a mi familia en silencio", declaró. La frase "poncho de sombrero" se volvió viral, mientras Pastorutti intentó restarle importancia a la situación.