Ya están a la venta las entradas para el Lux Tour de Rosalía: precios y paso a paso para el esperado recital

La confirmación oficial del regreso de Rosalía en el Movistar Arena activó la demanda de tickets para sus shows del 1° y 2 de agosto de 2026 y generó una alta expectativa en los fans de la intérprete de "Con altura".

El cronograma de venta estipula una segunda etapa abierta a todos los medios de pago. La venta general comienza el miércoles 10 de diciembre a partir de las 10. Los interesados podrán utilizar tarjetas de crédito y débito. La plataforma oficial del Movistar Arena centraliza todas las operaciones.

El sistema digital requiere una serie de pasos sencillos para concretar la operación de forma exitosa. Los usuarios deben tener una cuenta activa en el portal del estadio y los valores de las entradas van desde los $95.000 a $205.000 dependiendo de la ubicación.

Paso a paso: cómo obtener los tickets

Seleccionar el evento: buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Rosalía.

Elegir la fecha: Seleccionar la fecha del concierto y hacer clic en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación: Elegir la ubicación o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la cantidad de entradas que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción.

Pagar: Completar los datos personales y el método de pago, que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito.

Confirmación: El sistema procesa el pago y envía un correo electrónico con las entradas en formato digital para su descarga o impresión.