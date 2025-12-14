Boca Juniors se prepara a puertas abiertas: la nueva medida que analiza la dirigencia del Xeneize para arrancar el 2026

El Xeneize planifica una pretemporada especial con la idea de sumar ritmo competitivo y reencontrarse con los socios antes del debut oficial en el Torneo Apertura.

Boca Juniors avanza en la organización de la pretemporada 2026 y evalúa disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero. La propuesta, todavía sin confirmación oficial, forma parte de la planificación que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, mientras el plantel atraviesa el período de vacaciones tras el cierre del Torneo Clausura 2025.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el 2 de enero y, por ahora, Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación. De todos modos, desde el club aclararon que su continuidad como director técnico continúa bajo evaluación. La pretemporada se desarrollará íntegramente en el predio de Ezeiza, con una agenda pensada para llegar de la mejor manera al inicio del calendario oficial.

Según pudo saber en los últimos días, puertas adentro la intención es clara: Boca quiere sumar rodaje futbolístico antes del debut en el Torneo Apertura 2026, programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. En ese contexto, los amistosos en el estadio Alberto J. Armando aparecen como una alternativa ideal para ajustar piezas sin salir de casa.

La iniciativa también persigue un objetivo social. La posibilidad de abrir La Bombonera permitiría el ingreso de socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos oficiales debido al sistema de filtros, reforzando el vínculo con la gente en una etapa clave del año y generando un clima competitivo desde el arranque.

Mientras se define la logística de la pretemporada, la dirigencia trabaja en paralelo en el mercado de pases y en la conformación del plantel para un 2026 exigente, cuyo gran desafío será el regreso a la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia. En ese marco, ya se concretaron las salidas de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, y se espera el regreso de 26 futbolistas que estaban a préstamo, además de otros tres que quedarán libres.

Por último, el futuro de algunos referentes sigue abierto. Ander Herrera, de 36 años, analiza su continuidad luego de un año atravesado por lesiones que lo limitaron a 17 partidos sobre 44 posibles, mientras que Edinson Cavani también busca mayor regularidad tras una temporada con problemas físicos. Con contratos vigentes hasta 2026, en Boca esperan definiciones que terminarán de darle forma a un plantel que apunta a volver a ser protagonista desde el primer día.

Los nombres que suenan en la agenda del "Xeneize" serían Alan Lescano, Paulo Dybala y Marino Hinestroza (tres jugadores de mitad de cancha para adelante, la falencia que tuvo el el equipo en 2025).