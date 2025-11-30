Sufrió pero es semifinalista: el Boca de Úbeda le ganó por la mínima a Argentinos Juniors

El equipo de Claudio Úbeda venció al "Bicho" en La Bombonera y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura, Boca Juniors le ganó 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera gracias al gol de Ayrton Costa y clasificó a semifinales donde espera por Racing o Tigre para el próximo fin de semana.

A los cinco minutos, luego de haber sufrido en defensa dos situaciones de peligro, Leandro Paredes acarició la pelota en un tiro de esquina desde el sector derecho, la pelota le quedó a Merentiel que la enganchó de volea, Siri evitó el gol pero Costa apareció para empujar la pelota y poner al "Xeneize" 1-0 arriba en el marcador.

Pese al gol en contra, el equipo de La Paternal no se quedó e inquietó en más de una oportunidad al arco de Marchesin pero el arquero se vistió de figura para evitar el tanto.

Úbeda realizó cambios para darle más cuerpo al mediocampo ya que estaba perdiendo el duelo con su rival y consiguió equiparar un poco el encuentro y recuperar la pelota.

Sobre el final, Marchesin le negó nuevamente el gol a Argentinos Juniors con un buen achique y Porcel no pudo definir del todo cómodo por lo que el resultado se mantuvo igual.

Este es el sexto triunfo el hilo para el "Xeneize" que además suma cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, otra buena noticia pensando en el cierre del año. Ahora enfrentará el próximo fin de semana nuevamente en La Bombonera al ganador de Racing vs Tigre.