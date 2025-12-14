Se abrió la puerta: Román llamó a Borja y Boca evalúa su fichaje

Boca Juniors vuelve a ser protagonista del mercado y el apellido Borja aparece en el centro de la escena. Lo que hace apenas una semana parecía un guiño mediático hoy ya toma forma de negociación real: Miguel Borja y Boca están en contacto, según información confirmada por Olé, y el impacto atraviesa de lleno el fútbol argentino.

El delantero colombiano, hoy con contrato con River hasta el 31 de diciembre, había dejado abierta la puerta con declaraciones públicas que no pasaron desapercibidas en Brandsen 805. En un contexto donde Boca busca un goleador de jerarquía y experiencia, el nombre de Borja empezó a ganar fuerza puertas adentro, especialmente por su conocimiento del fútbol argentino y su eficacia en el área.

De acuerdo a la información que llega desde Ezeiza, el escenario es más posible que nunca. El primer contacto entre las partes se dio en la previa de la entrevista que el atacante brindó el último jueves, un movimiento silencioso pero clave que encendió todas las alarmas en Núñez y alimentó la ilusión en el mundo Boca.

En el Xeneize entienden que la chance de sumar a Borja no es sencilla, pero sí estratégica. La necesidad de un “9” probado, con presencia física y gol, es una de las prioridades del cuerpo técnico, y el colombiano reúne características que encajan con la idea futbolística que pretende Boca para competir fuerte en la Liga Profesional y en el plano internacional.

Desde el entorno del jugador, el mensaje es claro: escuchar ofertas no es traición, sino parte del juego del mercado. El coqueteo público fue apenas el primer capítulo de una historia que ahora suma capítulos concretos, con charlas que existen y un interés que ya no se esconde.

Por ahora no hay números ni propuestas formales sobre la mesa, pero el simple hecho de que Boca y Borja estén en contacto marca un antes y un después. Si las negociaciones avanzan, el fútbol argentino podría vivir uno de los pases más explosivos de los últimos años, con un goleador que podría cruzar de vereda y sacudir a toda la Liga Profesional.