Todo confirmado: qué días y horarios se jugaran las semifinales del Clausura

La AFA confirmó días y horarios de dos clásicos explosivos: Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes. Todo listo para unas semifinales del Torneo Clausura que prometen un fin de semana inolvidable.

El Torneo Clausura entra en su recta final y la adrenalina ya se siente en cada rincón del país. Tras dos rondas electrizantes de playoffs, solo cuatro equipos siguen con vida: Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia. La AFA oficializó este martes la programación del fin de semana que definirá a los finalistas, con dos clásicos que prometen mover la aguja del fútbol argentino.

En el primer turno, Boca recibirá a Racing en La Bombonera el domingo 7 de diciembre a las 19:00. El "Xeneize", líder de la Zona A, llega como favorito por su localía ante una "Academia" que terminó tercera, pero que viene creciendo en los mano a mano. Será un duelo cargado de historia, presión y de ese condimento especial que solo aparece en las semifinales.

Del otro lado del cuadro, el clásico platense cambia de día por razones de seguridad. Aunque inicialmente ambos partidos iban a disputarse el domingo, los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires solicitaron el traslado por la coincidencia con conciertos multitudinarios y una carrera de TC en La Plata. Por eso, Gimnasia será local ante Estudiantes el lunes 8 de diciembre, feriado, a las 17:00 en el Bosque.

El "Lobo" y el "Pincha" llegan tras meterse por la ventana: terminaron 7° de la Zona B y 8° de la Zona A respectivamente, pero sacaron pecho en los playoffs y ahora definirán nada menos que el pase a la final. En este caso, al haber quedado mejor ubicado, el local será Gimnasia, buscando cortar la racha de su clásico rival en duelos directos.

La organización mantiene además la fecha de la gran final: será el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Una definición nocturna que busca un marco televisivo ideal y un clima acorde a un cierre de temporada que viene siendo apasionante.