Cambio de planes: Colapinto editó su mensaje de despedida por la reacción de los fanáticos

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un mensaje en redes sociales que generó confusión entre sus seguidores. El piloto argentino debió editar el texto tras los comentarios de sus fanáticos, que interpretaron un posible cambio del histórico número 43 que utiliza desde su llegada a la categoría.

En un primer mensaje, el piloto argentino escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. La frase provocó una rápida reacción de los usuarios, que entendieron que el argentino cambiaría de número en la próxima temporada. “Cómo qué vas a cambiar el 43”, fue uno de los comentarios que se repitió en la publicación. Ante la confusión, el piloto pilarense de 22 años decidió editar el texto y aclaró el sentido del mensaje: “Se van a extrañar las carreritas, pero de pronto volvemos”.

Desde su irrupción en la Fórmula 1, el piloto argentino utiliza el número 43 como un homenaje a su padre, Aníbal, quien compitió en el Turismo Nacional con ese dorsal por una elección personal. Más allá de su valor familiar, se trata de un número poco habitual en la Máxima.

Antes de la llegada del argentino, hacía 41 años que ningún piloto utilizaba el 43 en la Fórmula 1, y Colapinto se convirtió en apenas el 15º en hacerlo. Además, marcó un hito: fue el primero en sumar puntos con ese número, cuando terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y aportó cuatro unidades para Williams en el circuito callejero de Bakú. Con la temporada 2026 en el horizonte, Franco tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando su historia en la máxima categoría y reforzar el significado de un número que ya dejó su marca.

Por lo pronto el argentino tendrá unas semanas de descanso y luego volverá a la acción para preparar de la mejor manera la temporada 2026. Las fechas clave para los entrenamientos de Franco Colapinto en 2026 incluyen la presentación del Alpine A526 el 23 de enero en Barcelona, los primeros tests de pretemporada del 26 al 30 de enero en Montmeló, y más pruebas en Bahréin del 11 al 13 de febrero y 18 al 20 de febrero, antes de que inicie el campeonato en Australia en marzo