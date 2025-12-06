Final de la última práctica libre del año: P19 para Franco Colapinto en la previa de la qualy

El argentino no tuvo un buen arranque de sábado y terminó la última práctica libre del año en el puesto 19 por detrás de su compañero de equipo y a más de un segundo del líder.

En una práctica en donde no hubo mucho apuro por salir y que luego se vio interrumpida por el incidente de Lewis Hamilton, Franco Colapinto no pudo salir de los últimos lugares y terminó la tercera sesión libre del fin de semana en el puesto 19 con un 1:24.501 a 1.167 de George Russell que realizó el mejor tiempo.

En comparación con su compañero de equipo, por primera vez en el fin de semana Colapinto perdió el mano a mano con Pierre Gasly. El piloto francés terminó en el puesto 17 con un tiempo de 1:24,072, 429 milésimas más rápido que el tiempo que realizó el representante argentino.

La sesión fue interrumpida a 29 minutos del final debido a un fuerte incidente que tuvo Lewis Hamilton arriba de su Ferrari. Afortunadamente el piloto no tuvo problemas para abandonar el monoplaza, pero los ingenieros tendrán mucho trabajo para conseguir que el auto este al 100% para la clasificación de las 11 horas. Este choque contra las barreras tecpro se terminó llevando 15 minutos de la práctica entre que arreglaron las barreras, pusieron en condiciones la pista y todos los autos volvieron a salir a pista.

Por otra parte, en la pelea por los primeros puestos, Russell se quedó con el mejor tiempo con un 1:23.334 por delante de Lando Norris solo por cuatro milésimas y 124 milésimas más atrás Max Verstappen.

A partir de las 11 horas de Argentina se disputará la última clasificación de la temporada, allí en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, una sesión que será muy importante para la definición del campeonato mañana.