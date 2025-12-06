Verstappen dio el primer paso: el neerlandes se quedó con la pole y Colapinto largará desde el último lugar

El cuatro veces campeón del mundo se quedó con el mejor tiempo de la clasificación y largará desde el primer lugar mañana, mientras que el argentino saldrá desde el último lugar.

Franco Colapinto no tuvo un buen sábado y quedó eliminado en la Q1 de la clasificación con un tiempo de 1:23.890 y largará en el último lugar mañana en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi.

Por su parte, Pierre Gasly tampoco pudo avanzar a la Q2 pero terminó por delante del argentino 1:23.468 con un tiempo de 422 milésimas menos. Además Lewis Hamilton, Alex Albon y Nico Hulkemberg también quedaron eliminados en la primera etapa de la clasificación.

En la siguiente tanda de la clasificación sorpresivamente quedaron eliminados Kimi Antonelli y Carlos Sainz. Tanto el español como el italiano pintaban para pelear por los primeros puestos pero su último intento no fue el mejor. Además quedaron eliminados Liam Lawson, Lance Stroll y Oliver Bearman (por 7 milésimas con Tsunoda).

La pole se la quedó Max Verstappen con un gran tiempo 1:22.207 bajando cinco décimas al tiempo que había marcado en la Q2. Con este tiempo le ganó a Lando Norris por 201 milésimas y a Oscar Piastri por 230 milésimas. Más atrás terminaron George Russell y Charles Leclerc.

Mañana a partir de las 10 de la mañana se definirá el campeonato mundial de pilotos con una pelea de tres (Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri).