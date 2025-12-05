La cruda y dura confesión de Colapinto tras la P2 en Abu Dabi

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.

Colapinto, que este año no pudo sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1, había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

El argentino había tenido un gran comienzo a la mañana, ya que terminó 10° en la práctica libre 1 que lo ilusionaba de cara a lo que se venía más tarde. Sin embargo, en la segunda sesión de entrenamientos todos los equipos mejoraron muchísimo sus registros, mientras que los pilotos de Alpine no pudieron dar pelea y finalizaron en las últimas dos posiciones.

Al ser consultado sobre esta situación, Colapinto reconoció que “es muy rato porque en la FP1 estuvimos muy cerca”, y subrayó: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”. A su vez, destacó que "hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante".

El GP de Abu Dabi corresponde a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1, donde este domingo se definirá si el campeón es el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el australiano Oscar Piastri (McLaren).

El gran candidato es Norris, que le saca 12 puntos a su escolta Verstappen y en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón.

El 2025 fue una verdadera pesadilla para Colapinto, ya que después de las 17 fechas que disputó en el campeonato (se perdió las primeras seis ya que el titular era el australiano Jack Doohan) no pudo sumar puntos. Lo más cerca que estuvo fue en Países Bajos, donde quedó undécimo.