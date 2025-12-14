La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA llevó a cabo el Acto de Colación de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas, correspondiente a la Cohorte 2025, un programa que se consolidó como una de las propuestas de formación más completas y prestigiosas de toda Iberoamérica en el ámbito de la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías.

Este posgrado, desarrollado entre abril y noviembre de 2025, contó con 54 egresados provenientes de diversos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, México, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, entre otros, lo que reafirma su alcance internacional y su proyección académica regional.

Dirección Académica y Equipo Docente

La Diplomatura fue dirigida por el Dr. Adrián Luis Alveolite, abogado especialista en Propiedad Intelectual y referente en la región, acompañado por un destacado cuerpo docente integrado por reconocidos profesionales y expertos en sus áreas: Dr. Federico Villalba Díaz, Dra. Carolina Albanese, Dra. Paula Fernández Pfizenmaier, Dr. Pablo Iannello, Dr. Pablo Máspero, Dr. Patricio Paludi, Ing. Alberto Villalobos, Dra. Natalia Safran, Dra. Antonella D’Onofrio, Dr. Diego Chijane, Dr. Carlos Vanney, Dr. Nicolás Hermida, Dra. Magdalena Iraizoz, Ing. Mario Cisneros, Dra. Martina Bileni, Dr. Hernán Bobrovsky, Dra. Mariana Volpi, Dra. María Laura Villamayor, Lic. Daniel Valsangiacomo, Dr. Nicolás Sommaruga, Dr. Gustavo Schötz, Dr. Juan Pablo Romano, Ing. Miguel Quagliano, entre otros prestigiosos especialistas argentinos.

La Dirección Académica expresó su agradecimiento a las autoridades de la Universidad FASTA, especialmente al Rector Dr. Juan Carlos Mena y a la Decana María Eugenia Arenz, por la confianza depositada para conducir este programa estratégico; así como también a cada docente por su compromiso y excelencia profesional.

Acto de Colación – Cohorte 2025

Egresados – Cohorte 2025

Felicitamos a todos los egresados que han demostrado mucha dedicación y compromiso durante los casi 8 meses de cursada aprobando cada uno de los exámenes y el trabajo final. Ellos son: Andía Messina, María Laura; Azua, Claudia Mariela; Ballesteros Díaz, Nathaly Janeth; Beracochea, Ignacio; Bernhardt, Roxana Mariela; Biondini, María Laura; Cabaña, Andrea Vanessa; Castillo Gaitán, Shisselle Ivonne; Castro, Marcela Alejandra; Cayuela, Victoria; Cejas, Valentina; Chamorro Tax, Lourdes Adriana; Cohen Sabban, Judith; Corazza, Silvina Gladis; Eguia, Clara; Encarnación Dabija, Elina Elizabeth; Failla, Daiana Belén; Gallardo Cáceres, Trinidad Ángela; Gallardo, Ana Paula; Garzaro Porres, Ingrid Yvonne; Gayón Kowalczyk, Ana Inés; Gómez Talamoni, Miranda; Herrera Morataya, Jaqueline Damaris; Iwanek, Aleksandra Beatriz; Juárez, Marcela Liliana; Klaver, Nydia; Lezcano Martínez, Laura María; López Vela, Josselin Guadalupe; Méndez Alfaro, María del Carmen; Mijangos Dealtan, Alexia Ivanneth; Milanesio, Giuliana; Minera Díaz, Carlos Eduardo; Miranda Choque, Mayra Lizeth; Miranda Urbina, María Gabriela; Moyano, Matías; Pereyra, Carolina Marlen; Pérez Logioco, Bárbara Daiana; Pérez, Diego Hernán; Richter, Adela Ana; Sánchez Aguilera, José Ignacio; Sawaya, Paula Inés; Scevolla, Carlos Gustavo; Squadroni, Lucía; Sumihiro, Victoria Denise; Velásquez Cuba, Carla Alexandra; Viguera, Vanesa; Woo, Jong Uk.

Un Programa de Formación Integral con Proyección Internacional

La Diplomatura, con 200 horas de clases y trabajos prácticos, se posiciona como la propuesta más completa de la región en materia de Propiedad Intelectual, nuevas tecnologías y protección de activos intangibles. Representa además una plataforma ideal para continuar estudios avanzados, como Maestrías y otros posgrados en Argentina y el exterior.

Asimismo, se agradece especialmente a MarcaSur, la revista especializada en Propiedad Intelectual más influyente de América Latina, por su apoyo en la difusión académica y profesional del programa.

Formación para los desafíos de la era digital

Este posgrado prepara a profesionales capaces de comprender y gestionar los desafíos que imponen la innovación, la tecnología y los mercados creativos. En un contexto de constante evolución regulatoria, se requieren equipos que hablen el lenguaje de la tecnología, generen valor en todas las etapas de los proyectos —diseño, desarrollo, pruebas, implementación y protección— y aseguren la adecuada defensa del patrimonio intangible de personas, empresas e instituciones.

Inscripción abierta – Edición 2026

Ya se encuentra disponible la inscripción para la próxima cohorte de la Diplomatura.

Los interesados podrán consultar programa completo, cronograma y valores en:

https://www.ufasta.edu.ar/landings/distancia/propiedad-intelectual-nuevas-tecnologias-fashion-law-e-industrias-creativas/