Tres familias perdieron todo en un incendio y buscan donaciones para salir adelante: habría sido intencionado

Las víctimas se encuentran en situación de calle y utilizaban un hotel abandonado para vivir.

Durante la madrugada de este domingo, tres familias sufrieron el incendio de sus viviendas y buscan donaciones de ropa y elementos para el hogar para salir adelante y ponerse de pie.

El trágico hecho ocurrió durante la medianoche en el barrio Hipódromo y según le comentó una de las víctimas a 0223, el siniestro habría sido intencionado, debido a que "los vecinos escucharon una moto y luego una explosión que prendió fuego la casa aledaña a la mía".

Las familias damnificadas, que se encuentran en situación de calle y vivían en un hotel abandonado situado en Salvador Viva al 2400, están conformadas por un hombre y su hija de 7 años, y dos parejas, de las cuales una tiene seis hijos.

Si bien esta última no se encontraba habitando el inmueble en ese momento debido a que estaban realizando refacciones en el techo, por las llamas perdieron todos los objetos que se encontraban en el interior.

Quienes puedan colaborar en la causa con materiales en desuso, ropa para pequeños o adultos y elementos del hogar, deben comunicarse a alguno de los siguientes números: 2236328140 o 2236328153.