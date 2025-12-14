Tres familias perdieron todo en un incendio y buscan donaciones para salir adelante: habría sido intencionado
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en una propiedad del barrio Hipódromo. Se puede colaborar con elementos para el hogar y ropa, sea para menores o adultos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante la madrugada de este domingo, tres familias sufrieron el incendio de sus viviendas y buscan donaciones de ropa y elementos para el hogar para salir adelante y ponerse de pie.
El trágico hecho ocurrió durante la medianoche en el barrio Hipódromo y según le comentó una de las víctimas a 0223, el siniestro habría sido intencionado, debido a que "los vecinos escucharon una moto y luego una explosión que prendió fuego la casa aledaña a la mía".
Las familias damnificadas, que se encuentran en situación de calle y vivían en un hotel abandonado situado en Salvador Viva al 2400, están conformadas por un hombre y su hija de 7 años, y dos parejas, de las cuales una tiene seis hijos.
Si bien esta última no se encontraba habitando el inmueble en ese momento debido a que estaban realizando refacciones en el techo, por las llamas perdieron todos los objetos que se encontraban en el interior.
Quienes puedan colaborar en la causa con materiales en desuso, ropa para pequeños o adultos y elementos del hogar, deben comunicarse a alguno de los siguientes números: 2236328140 o 2236328153.
