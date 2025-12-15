Animales envenenados: confirman que hay 16 perros y 12 gatos muertos
Únicamente sobrevivieron ocho perros, de los cuales tres se encuentran en observación, y un chimango. Mañana realizan la autopsia a la mujer de 64 años.
El saldo total de animales muertos en Parque Hermoso ascendió a 16 perros y 12 gatos, mientras que unos pocos sobrevivieron al impactante episodio que se registró este lunes en Mar del Plata, según informaron fuentes consultadas a 0223. Las mascotas fueron intoxicadas por su dueña, que luego se suicidó con la misma dosis.
En paralelo, sobrevivieron ocho perros, de los cuales tres se encuentran en observación, y un chimango, que fue hallado encerrado en una jaula.
En cuanto a los animales sobrevivientes, por el momento se encuentran con la familia de la vecina de Parque Hermoso y no serían dados en adopción.
Como adelantó este medio, la mujer de 64 años intoxicó a una treintena de mascotas y luego se atrincheró dentro de la casa ubicada en inmediaciones de calle 200 entre 11 y 9, donde se suicidó al ingerir el mismo veneno.
Al arribar al lugar, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) la encontraron desmayada y la asistieron de urgencia, pero falleció en la vivienda y este martes realizarán la autopsia correspondiente. "Se encerró con llave, abrieron la puerta con una llave extra y la encontraron en el suelo", graficaron sobre el momento del suicidio.
La investigación se tramita en la fiscalía de turno a cargo de Alejandro Pelegrinelli que investiga las circunstancias del hecho y el origen del veneno utilizado. Personal de Policía Científica y Zoonosis trabajó en el lugar en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.
