Animales envenenados: confirman que hay 16 perros y 12 gatos muertos

El impactante hecho ocurrió este lunes en una vivienda situada en calle 200 entre 11 y 9, en el sur de la ciudad.

El saldo total de animales muertos en Parque Hermoso ascendió a 16 perros y 12 gatos, mientras que unos pocos sobrevivieron al impactante episodio que se registró este lunes en Mar del Plata, según informaron fuentes consultadas a 0223. Las mascotas fueron intoxicadas por su dueña, que luego se suicidó con la misma dosis.

En paralelo, sobrevivieron ocho perros, de los cuales tres se encuentran en observación, y un chimango, que fue hallado encerrado en una jaula.

En cuanto a los animales sobrevivientes, por el momento se encuentran con la familia de la vecina de Parque Hermoso y no serían dados en adopción.

Como adelantó este medio, la mujer de 64 años intoxicó a una treintena de mascotas y luego se atrincheró dentro de la casa ubicada en inmediaciones de calle 200 entre 11 y 9, donde se suicidó al ingerir el mismo veneno.

La autopsia de la mujer de 64 años será realizada este martes.

Al arribar al lugar, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) la encontraron desmayada y la asistieron de urgencia, pero falleció en la vivienda y este martes realizarán la autopsia correspondiente. "Se encerró con llave, abrieron la puerta con una llave extra y la encontraron en el suelo", graficaron sobre el momento del suicidio.

La investigación se tramita en la fiscalía de turno a cargo de Alejandro Pelegrinelli que investiga las circunstancias del hecho y el origen del veneno utilizado. Personal de Policía Científica y Zoonosis trabajó en el lugar en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.