Imperdible: Los Totora vuelven a Mar del Plata y llegan con su club a BrewHouse

Los Totora, la consagrada banda de "cumbia pop" se presentará este viernes 19 en Mar del Plata. El show, se realizará en Ciudad Cultural BrewHouse (Diagonal Garibaldi 4830) y está previsto que además de los clásicos como "Márchate ahora" y "El Pollera" presenten su último lanzamiento "Club Totora".

Formada en La Plata a fines de 2002 por varios amigos del secundario que se reunieron para hacer música con el sólo afán de divertirse y entretener, la banda se convirtió en una de las referentes del género.

Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Julián Bruno (voz), Juan Manuel Quieto (voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados) empezaron a crecer en popularidad y durante la última década recorrieron gran parte del país cantando temas de su autoría y los infaltables éxitos en formato bailable que disfrutan miles de jóvenes en boliches, bares y discotecas.

En su lista de seguidores figuran famosos y reconocidos personajes del mundo del espectáculo y el deporte. Los Totora también presentaron su música en importantes conciertos y festivales.

Además de la mejor música, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte. Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.