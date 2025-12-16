Imperdible: Los Totora vuelven a Mar del Plata y llegan con su club a BrewHouse
La banda oriunda de La Plata llega a la Ciudad Cultural para presentar Club Totora y todos sus clásicos
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los Totora, la consagrada banda de "cumbia pop" se presentará este viernes 19 en Mar del Plata. El show, se realizará en Ciudad Cultural BrewHouse (Diagonal Garibaldi 4830) y está previsto que además de los clásicos como "Márchate ahora" y "El Pollera" presenten su último lanzamiento "Club Totora".
Formada en La Plata a fines de 2002 por varios amigos del secundario que se reunieron para hacer música con el sólo afán de divertirse y entretener, la banda se convirtió en una de las referentes del género.
Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Julián Bruno (voz), Juan Manuel Quieto (voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados) empezaron a crecer en popularidad y durante la última década recorrieron gran parte del país cantando temas de su autoría y los infaltables éxitos en formato bailable que disfrutan miles de jóvenes en boliches, bares y discotecas.
En su lista de seguidores figuran famosos y reconocidos personajes del mundo del espectáculo y el deporte. Los Totora también presentaron su música en importantes conciertos y festivales.
Además de la mejor música, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte. Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.
Temas
Lo más
leído