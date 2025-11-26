¿Querías cumbia? La Nueva Luna vuelve a Mar del Plata con una fiesta imperdible

La noche de BrewHouse se viste de gala para recibir a La Nueva Luna

Este viernes 28 de noviembre llega a Mar del Plata, La Nueva Luna del Chino González en una noche que promete mucha cumbia. La cita será en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), desde las 21.

Reconocida como una de las bandas más influyentes de la movida tropical argentina, La Nueva Luna dejó una marca profunda en la cultura popular desde los años noventa. Con un estilo propio que combinó cumbia romántica, melodías pegadizas y letras que se volvieron himnos, el grupo construyó una trayectoria repleta de éxitos, giras y un público fiel que se mantiene hasta hoy.

Canciones como “Iluminará”, "La pagarás" y “Hojita seca”, entre tantas más forman parte de la banda sonora de diferentes generaciones, consolidando al grupo como un referente indiscutido del género.

Actualmente, La Nueva Luna del Chino González continúa ese legado arriba del escenario, manteniendo el sonido característico de la banda original.

Las entradas se encuentran en venta a través de cultutickets.com