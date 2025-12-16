Qué dice la carta que apareció junto al soldado que murió en la Quinta de Olivos

Hoy el país amaneció con la noticia de que había aparecido un cuerpo en la Quinta de Olivos. Más tarde se supo que se trataba de un soldado fallecido allí, que era oriundo de Misiones y tenía 21 años.

Según trascendió, el joven se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial de un tiro en la cabeza. La División Homicidios de la PFA investiga lo sucedido bajo la orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La carta que apareció junto al cuerpo

El soldado del Ejército Argentino que fue hallado muerto esta mañana en la Quinta de Olivos cumplía funciones asociadas a la seguridad de la residencia presidencial. Aunque la hipótesis del caso sigue siendo materia de investigación, se sospecha que fue el propio soldado quien decidió terminar con su vida.

Según Infobae, las autoridades intervinientes encontraron una carta junto al cuerpo, que presuntamente fue escrita por el soldado. Estaba dirigida a sus compañeros y a su familia, y allí aseguraba que era deudor de una gran suma de dinero. El medio confirmó que en su perfil comercial y crediticio, se observan fehacientemente moras de distinta antigüedad a bancos y entidades financieras, por un total de casi dos millones de pesos.

El cuerpo del soldado, según los informes oficiales, fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” con el arma al lado. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes” y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal para su intervención. Actuaron junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza.