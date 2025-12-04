SUPLEMENTOS
Descalzos, "en cuero" y a los gritos en la calle invitaban a pelear a la gente

Son dos hombres de 33 años. Sucedió en el puerto. Se les formó una contravención y se les dio la libertad bajo caución juratoria.

Uno de los aprehendidos.

4 de Diciembre de 2025 19:24

Por Redacción 0223

La recorrida que personal de Prefectura Naval Argentina hacía por el puerto terminó con la aprehensión de dos hombres de 33 años que se habían sacado la remera, provocaron disturbios e invitaban a pelear a la gente.

Los prefectos demoraron a los dos sujetos en inmediaciones de las avenidas De los Trabajadores y De los Pescadores luego de que se tornaran agresivos cuando intentaron identificarlos.

El otro.

Ambos fueron trasladados a la comisaría tercera donde se labraron actuaciones por infracción al Decreto Ley 8031 que serán remitidas a la Justicia Correccional.

Las autoridades judiciales ordenaron la libertad de ambos bajo caución juratoria.

