Rompió el auto de un vecino, amenazó de muerte a su papá y lo detuvieron

Un hombre de 37 años que el viernes a la tarde rompió el auto de un vecino y luego amenazó de muerte a su padre fue aprehendido tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fueron efectivos de la comisaría sexta quienes aprehendieron en inmediaciones de las calles 3 de Febrero y Coronel Suárez al hombre sobre el que pesaba una restricción de acercamiento vigente hasta febrero del año próximo otorgada por el Juzgado de Familia N° 6 por un radio de 300 metros.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría sexta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por daño, desobediencia, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La fiscal Mariana Baqueiro ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.