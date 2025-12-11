Arrancó los cables de alumbrado con el camión y un vecino lo atacó a golpes

Un llamado al 911 por un conflicto vecinal terminó el jueves a la tarde con la aprehensión de un hombre de 62 años que atacó a golpes a un camionero de 65 luego de que éste ultimo arrancar los cables de alumbrado público con su camión.

Personal del Destacamento Marquesado llegó a calle 793 y 6 donde entrevistaron a ambas partes y confirmaron que el camionero –de 65 años- presentaba heridas en el rostro.

“Tras el corte de los cables el atacante salió de su vivienda y lo agredió física y verbalmente”, dijeron autoridades policiales.

Sin necesidad de la presencia de una ambulancia, la víctima instó la acción penal y se formaron actuaciones por el delito de lesiones leves ante la fiscalía de Flagrancia.

La fiscal Mariana Baqueiro ordenó la notificación de la misma y la libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires.