Arrancó los cables de alumbrado con el camión y un vecino lo atacó a golpes
Sucedió el jueves por la tarde en El Marquesado. El agresor de 62 años fue notificado de la formación de una causa por lesiones leves.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 por un conflicto vecinal terminó el jueves a la tarde con la aprehensión de un hombre de 62 años que atacó a golpes a un camionero de 65 luego de que éste ultimo arrancar los cables de alumbrado público con su camión.
Personal del Destacamento Marquesado llegó a calle 793 y 6 donde entrevistaron a ambas partes y confirmaron que el camionero –de 65 años- presentaba heridas en el rostro.
“Tras el corte de los cables el atacante salió de su vivienda y lo agredió física y verbalmente”, dijeron autoridades policiales.
Sin necesidad de la presencia de una ambulancia, la víctima instó la acción penal y se formaron actuaciones por el delito de lesiones leves ante la fiscalía de Flagrancia.
La fiscal Mariana Baqueiro ordenó la notificación de la misma y la libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires.
