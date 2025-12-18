El emotivo spot de la Selección Argentina por los tres años del título en Qatar

Un día de recuerdo y emociones. A 6 meses del comienzo de un nuevo mundial, se festejan los 3 años de la final en Lusail.

La Selección argentina compartió un emotivo spot, a tres años de la gran conquista en el Mundial de Qatar 2022.

“Brindemos con nuestras copas más lindas. ¡Feliz aniversario! Volvamos unidos a Estados Unidos”, fue el mensaje compartido por la Selección argentina a través de un posteo en sus redes sociales.

En el video se exponen las tres Copas del Mundo que conquistó la Argentina (como local en 1978, en México 1986 y en Qatar 2022) y con varias imágenes de cada título obtenido. #AgenciaNA