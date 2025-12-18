Conmoción en Tandil: encontraron a una mujer de 57 años muerta en su casa y descubrieron quién la atacó

El hecho se conoció cuando personal policial acudió al domicilio tras un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona fallecida. En el lugar, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de Andrea Fabiana Martín, con lesiones graves en la zona del cuello y la cabeza, abundante sangrado y signos compatibles con un ataque animal. Junto al cuerpo se encontraba el can de raza Pitbull.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

De acuerdo al informe forense, la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por la destrucción del paquete vasculonervioso del cuello y de la vía aérea superior, lesiones que fueron atribuidas directamente al ataque del perro.

La escena fue preservada y trabajó Policía Científica, mientras que la causa quedó caratulada como "Averiguación Causales de Muerte". En el marco de la investigación, un hombre de 37 años fue aprehendido por disposición judicial, quedando a disposición de la Justicia hasta tanto se esclarezcan completamente las circunstancias del hecho.

Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades y el contexto en el que se produjo el ataque fatal.