Se les fue el perrito al mar, lo llevó la corriente y un ciudadano hizo el rescate más especial del año: el video

Aunque todo empezó de manera angustiante. La tranquilidad de una familia que disfrutaba del primer sol del día, bien temprano en la mañana, se vio alterada cuando el perro Golden empezó a perderse en el mar. Una raza acostumbrada al agua, pero no a la repentina corriente que lo empezó a meter en el océano.

Lo "chupó" decimos en Mar del Plata. Y como conocedor de las playas locales, un ciudadano no dudó y (vestido) se metió entre las olas para rescatar al can. Previo a la salvación, el Golden se ve en el video cómo trata de asomar su cabeza, pateando como podía, en una situación desesperante.

A la familia le volvió el alma al cuerpo cuando el héroe de la jornada llegó a abrazar al perrito. Lo trajo de regreso a la orilla, empapado en su remera y pantalón, como el gran protagonista de la acción del día y del salvataje del año.

Cabe destacar que, al suceder antes de las 8 de la mañana de este jueves, el servicio de guardavidas no había comenzado y por tal motivo el ciudadano se jugó el pellejo por el animal. Un verdadero héroe.