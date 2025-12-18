Arranca lo mejor: el "Diablo Nacional" entra en zona de playoffs

El fútbol infantil es protagonista en Mar del Plata con el desarrollo de la 32ª edición del Diablo Nacional, el torneo más grande de la Argentina en esta disciplina. Pasados los primeros días de competencia, en el que se disputaron los partidos por fase de grupos, desde este jueves comienzan los playoffs en las distintas categorías y copas.

El certamen que se desarrolla en la Villa Deportiva "Benedicto Gutiérrez", contó con 253 equipos de distintas categorías que dijeron presente en una competencia que reune a miles de chicos de todo el país y el exterior. Los encuentros se desarrollaron en 15 canchas en simultáneo y fueron más de 370 en fase de grupos entre las 8 categorías (2012 a 2019).

Con equipos destacados como Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Cerro Porteño de Paraguay y San Martín de Tucumán, el Diablo Nacional muestra una vez más ser el torneo más multitudinario del país y uno de los más competitivos.

Todos los cruces de playoffs en tiempo real se podrán seguir a través de la aplicación oficial del torneo, Diablo Nacional, disponible para descargar en dispositivos móviles tanto Android como iPhone.

