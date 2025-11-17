Kimberley dio la talla y se consagró subcampeón del Torneo Juvenil del Interior

Será una definición que les quedará siempre en el recuerdo y, que más allá de la bronca lógica del momento, será una experiencia que les permitió demostrar que están en nivel para competir y que estuvieron a nada de consagrarse como el mejor equipo Sub 13 del interior del país, en el Torneo Juvenil que organizó el Consejo Federal de AFA. Kimberley disputó la final ante Unión de Santa Fe, igualó 2 a 2 y se le escapó el título en la definición por penales.

Además del resultado, más por la forma que por el resultado en sí, los chicos también se quedaron con el sinsabor de no poder jugar en el Predio "Lionel Andrés Messi" de la AFA. La explosión e incendio que se produjo el viernes por la noche en el Parque Industrial de Spegazzini, obligó a modificar todo de urgencia y las finales se trasladaron al predio "Tita Matiussi" de Racing de Avellaneda.

En el encuentro, más allá de un leve dominio de Unión en el comienzo, Kimberley siempre estuvo bien parado y se mostró peligroso cuando pudo atacar. Así, Ramón Caseaux fue el encargado de abir el marcador con una buena definición que desató el festejo de los chicos marplatenses. Martín Palmero sabía que había que tratar de aguantarlo, pero antes del cierre de la primera etapa, Gerónimo Egea aprovechó su estatura para meter un gran cabezazo tras un tiro de esquina e igualar las acciones casi sobre el descanso.

En la segunda mitad, fue mejor el "dragón", estaba más entero físicamente y le dieron mejores heramientas los cambios. Román Miño destrabó nuevamente el marcador con una larga corrida y una sutil definición para poner el 2 a 1. El tramo final fue puro dramatismo. Unión fue por todos los medios y chocó con las respuestas de los arqueros (hubo cambio en el medio) marplatenses que aguantaban el resultado. Los cuatro minutos de adición parecían interminables, el árbitro estiró y en el sexto de descuento, un tiro libre desde tres cuartos de cancha se cerró, nadie llegó a tocar pero eso descolocó a Máximo Panassia y fue el 2 a 2. Kimberley no llegó ni a sacar del medio que terminó.

En los penales, el arquero santafesino Leiva fue importante, el "tatengue" no erró ningún remate y se terminó quedando con el triunfo y el título frente a un Kimberley que se desilusionó por ver escapara esa posibilidad, pero que rápidamente levantó la cabeza y entendió que lo que hizo fue muy bueno, con un gran camino recorrido y una final donde demostró estar más que a la altura.