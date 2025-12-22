Todos los campeones del "Diablo Nacional", el torneo más grande del país
Tras ocho días de pura acción, finalizó una nueva edición del espectacular certamen que organiza Independiente de Mar del Plata.
Este domingo se jugaron las finales de la XXXII Edición del Diablo Nacional, con una jornada a puro sol y un clima que acompaño para disfrutar de los partidos decisivos.
La fiesta del fútbol infantil, se cerró después de 8 días de competencia y más de 270 equipos.
Todos los campeones
Categoría 2012 Oro
Kimberley
Racing Club
Defensores de Ayacucho
Categoría 2012 Plata
Cerro Porteño
Racing de Balcarce
Categoría 2013 Oro
Gimnasia y Esgrima La Plata
Nación
Independiente -Rojo-
Categoría 2013 Plata
Deportivo Norte
San José
Categoría 2014 Oro
Cerro Porteño -Azul-
Cerro Porteño -Rojo-
El Siciliano
Categoría 2014 Plata
Beto Avalos -Granate-
All Boys -La Pampa-
Categoría 2015 Oro
Gimnasia y Esgrima La Plata
Independiente -Rojo-
Kimberley
Categoría 2015 Plata
Los Patos
Racing de Balcarce
Categoría 2016 Oro
Cerro Porteño -Azul-
Gimnasia y Esgrima La Plata
Cerro Porteño -Rojo-
Categoría 2016 Plata
Independiente de Chivilcoy
Amigos Unidos de Balcarce
Categoría 2017
Gimnasia y Esgrima La Plata
Alvarado
River -Blanco-
Categoría 2018
Racing Club
Kimberley
Florencio Varela
Categoría 2019
Kimberley
El Siciliano
Racing de Balcarce
Mejor jugador del Torneo: Ian Molina, categoría 2013 Gimnasia y Esgrima La Plata.
Mejor arquero del Torneo: Máximo Valentín, categoría 2012 de Kimberley.
Delegación Fair Play: Racing de Balcarce
