Todos los campeones del "Diablo Nacional", el torneo más grande del país

Tras ocho días de pura acción, finalizó una nueva edición del espectacular certamen que organiza Independiente de Mar del Plata. 

Kimberley se quedó con el título en 2012, en el último año para los chicos en el "Diablo Nacional". (Fotos: Prensa Independiente)

22 de Diciembre de 2025 15:24

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este domingo se jugaron las finales de la XXXII Edición del Diablo Nacional, con una jornada a puro sol y un clima que acompaño para disfrutar de los partidos decisivos.

La fiesta del fútbol infantil, se cerró después de 8 días de competencia y más de 270 equipos.

Todos los campeones

Categoría 2012 Oro

Kimberley 
Racing Club 
Defensores de Ayacucho 

Categoría 2012 Plata 

Cerro Porteño 
Racing de Balcarce 

Categoría 2013 Oro

Gimnasia y Esgrima La Plata 
Nación 
Independiente -Rojo-

Categoría 2013 Plata

Deportivo Norte
San José 

Categoría 2014 Oro

Cerro Porteño -Azul-
Cerro Porteño -Rojo-
El Siciliano 

Categoría 2014 Plata
 
Beto Avalos -Granate-
All Boys -La Pampa-

Categoría 2015 Oro

Gimnasia y Esgrima La Plata 
Independiente -Rojo-
Kimberley 

Categoría 2015 Plata

Los Patos
Racing de Balcarce 

Categoría 2016 Oro

Cerro Porteño -Azul- 
Gimnasia y Esgrima La Plata 
Cerro Porteño -Rojo- 

Categoría 2016 Plata 

Independiente de Chivilcoy 
Amigos Unidos de Balcarce 

Categoría 2017

Gimnasia y Esgrima La Plata 
Alvarado 
River -Blanco- 

Categoría 2018 

Racing Club 
Kimberley 
Florencio Varela 

Categoría 2019

Kimberley 
El Siciliano 
Racing de Balcarce 

Mejor jugador del Torneo: Ian Molina, categoría 2013 Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mejor arquero del Torneo: Máximo Valentín, categoría 2012 de Kimberley.

Delegación Fair Play: Racing de Balcarce
 

