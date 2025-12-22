Todos los campeones del "Diablo Nacional", el torneo más grande del país

Kimberley se quedó con el título en 2012, en el último año para los chicos en el "Diablo Nacional". (Fotos: Prensa Independiente)

Este domingo se jugaron las finales de la XXXII Edición del Diablo Nacional, con una jornada a puro sol y un clima que acompaño para disfrutar de los partidos decisivos.

La fiesta del fútbol infantil, se cerró después de 8 días de competencia y más de 270 equipos.

Todos los campeones

Categoría 2012 Oro

Kimberley

Racing Club

Defensores de Ayacucho

Categoría 2012 Plata

Cerro Porteño

Racing de Balcarce

Categoría 2013 Oro

Gimnasia y Esgrima La Plata

Nación

Independiente -Rojo-

Categoría 2013 Plata

Deportivo Norte

San José

Categoría 2014 Oro

Cerro Porteño -Azul-

Cerro Porteño -Rojo-

El Siciliano

Categoría 2014 Plata



Beto Avalos -Granate-

All Boys -La Pampa-

Categoría 2015 Oro

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente -Rojo-

Kimberley

Categoría 2015 Plata

Los Patos

Racing de Balcarce

Categoría 2016 Oro

Cerro Porteño -Azul-

Gimnasia y Esgrima La Plata

Cerro Porteño -Rojo-

Categoría 2016 Plata

Independiente de Chivilcoy

Amigos Unidos de Balcarce

Categoría 2017

Gimnasia y Esgrima La Plata

Alvarado

River -Blanco-

Categoría 2018

Racing Club

Kimberley

Florencio Varela

Categoría 2019

Kimberley

El Siciliano

Racing de Balcarce

Mejor jugador del Torneo: Ian Molina, categoría 2013 Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mejor arquero del Torneo: Máximo Valentín, categoría 2012 de Kimberley.

Delegación Fair Play: Racing de Balcarce

