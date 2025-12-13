¡A jugar! Puntapié inicial para el "Diablo Nacional", el torneo más grande del país

Se juega otra edición del tradicional y espectacular torneo que organiza Independiente de Mar del Plata. (Foto archivo)

El fútbol infantil vuelve a ser protagonista en Mar del Plata con el arranque de la 32ª edición del Diablo Nacional, el torneo más grande de la Argentina en esta disciplina. El certamen se disputará del sábado 13 al domingo 21 de diciembre en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez (Scaglia 7500).

Este año, el certamen contará con 253 equipos de distintas categorías que dirán presente en una competencia que reunirá a miles de chicos de todo el país y el exterior. Los encuentros se desarrollarán en 15 canchas en simultáneo.

Con equipos destacados como Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Cerro Porteño de Paraguay y San Martín de Tucumán, el Diablo Nacional muestra una vez más ser el torneo más multitudinario del país y uno de los más competitivos.

El torneo está destinado para las categorías 2015 a 2012, que competirán en cancha de 11, mientras que 2016 a 2019 lo harán en cancha de 9.

Podrán seguir el certamen en tiempo real a través de la aplicación oficial del torneo, Diablo Nacional, disponible para descargar en dispositivos móviles tanto Android como iPhone. Para más información y actualizaciones: @diablonacional en Instagram

